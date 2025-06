eFootball: Konami celebra tre decenni di Football Games con la campagna Nostalgia

Caratteristiche principali della Campagna:

Time Attack Event – Una corsa contro il tempo per andare a rete utilizzando i classici modelli poligonali. Accumulate ricompense essenziali per lo sviluppo dei vostri Dream Team e godetevi una sana dose di nostalgia.

Ritorno di Player Leggendari – Le icone del calcio Adriano, Roberto Baggio e Gerard Piqué tornano in campo come esclusive carte “Epic”. Disponibili solo per un periodo di tempo limitato, queste leggende offriranno ai fan la possibilità di costruire una squadra che trascende le generazioni.

Big Time: Chance Deal 30° Anniversario – Celebrate in grande stile con esclusivi Chance Deal che sbloccheranno carte rare, tra cui edizioni speciali 30° anniversario ideali per potenziare il vostro Dream Team.

Speciali Bonus Log-in – I giocatori che effettueranno il log-in durante la campagna potranno ottenere ricompense giornaliere come monete, EXP, programmi di allenamento e un badge commemorativo 30° anniversario, un segno di apprezzamento e un cenno all'eredità della serie.