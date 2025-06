Parma, Cuesta si presenta: "Ho sentito subito la fiducia"

Carlos Cuesta è il nuovo allenatore del Parma e sarà il tecnico più giovane della Serie A. "Per me l'età è un numero - ha commentato in conferenza stampa l'ex vice di Arteta -. Ho sentito subito la fiducia della società e mi sento onorato di far parte di questo club. Ho già vissuto in passato spogliatoi con giocatori più esperti di me, ma per me è fondamentale far capire che sono una brava persona e dare il giusto feeling ai ragazzi. Ora avrò responsabilità diverse, ma cerco sempre di dare il mio contributo per far rendere al meglio i ragazzi".