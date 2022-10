Monza, Palladino sfida il Milan: "Gara romantica, non firmo per il pari"

VERSO MILAN-MONZA

Il tecnico del Monza alla vigilia del match di San Siro: "Ce la vogliamo giocare"

Il Monza di Palladino è atteso dal match in casa del Milan in Serie A, una sfida attesissima dal presidente Berlusconi e dall'ad Adriano Galliani. "Sicuramente è una partita romantica - ha commentato alla vigilia il tecnico del Monza -, so quanto ci tiene la proprietà che non vede l'ora della partita. Questa atmosfera ci dà voglia e grinta per giocare al meglio la partita in uno stadio tutto pieno". Pur avendo perso l'ultima partita di campionato, il Monza con Palladino ha raddrizzato un inizio difficile passando anche il turno in Coppa Italia: "Il gruppo lavora molto bene e con voglia di migliorarsi. Contro il Milan ce la vogliamo giocare perché gare così possono cambiare la storia di tutti noi, ma servono umiltà e determinazione".

L'ambizione di Palladino lo porta a non porsi limiti, pur consapevole delle difficoltà del match contro i rossoneri di Pioli: "In questo momento il Milan è una delle formazioni migliori in Italia, giocano un bel calcio e mi sarò visto almeno 10 partite. Lavorano per principi di gioco e occupazione degli spazi, mi sono divertito a studiarlo, ma noi proveremo a giocarcela magari con un pizzico di leggerezza. Pari? Non firmerei, ma a me interessa la prestazione ancora prima del risultato e ho chiesto ai miei giocatori di godersi la partita e giocarla, poi nel calcio può succedere di tutto".

L'arma del Monza per mettere in difficoltà il Milan è l'organizzazione: "Stiamo anche molto bene fisicamente - ha concluso Palladino alla vigilia -, abbiamo tenuto botta contro l'Udinese in coppa e faremo altrettanto col Milan. Cercheremo di limitarli in ciò che fanno meglio, giocando poi con voglia e coraggio perché non vogliamo pensare solo a difendere".