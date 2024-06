Monza, Nesta: "Passione e dedizione al servizio della squadra, non vedo l'ora"

Prime parole da allenatore del Monza per Alessandro Nesta, il giorno dopo l'annuncio da parte del club del suo ingaggio come nuovo tecnico: "Non vedo l’ora di cominciare, non vedo l’ora che arrivi il primo giorno di ritiro, non vedo l’ora di mettere la mia passione e la mia dedizione al lavoro al servizio di questa squadra - il messaggio dell'ex difensore di Lazio e Milan, affidato a un post sui suoi canali social -. Grazie ad Adriano Galliani e a tutto l’Ac Monza per questa opportunità".