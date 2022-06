Monza, Galliani: "Joao Pedro e Pinamonti difficili. Obiettivo salvezza"

MONZA

L'ad dei brianzoli: "Cragno sta facendo le visite mediche"

Adriano Galliani vuole costruire un Monza competitivo, ma con un occhio ai costi: "In questo momento noi abbiamo definito una operazione con Ranocchia. Poi c'e' Alessio Cragno che sta facendo le visite mediche e se tutto va bene firmiamo questo secondo contratto". L'ad dei brianzoli è a caccia di un attaccante: "Pinamonti e Joao Pedro sono difficili per i costi che implicano. Noi tendenzialmente vorremmo un gruppo certamente italiano", le parole a Radio Anch'Io Sport su Radio 1. © Getty Images

Si parte con i piedi per terra, ma si può sognare: "Il primo anno l'obiettivo è la salvezza. Se firmerei per occupare il primo posto della colonna di destra? Assolutamente sì. Il mio mantra che ripeto a tutti è 'abbiamo impiegato 110 anni per andare in Serie A, non vorrei impiegarne solo uno per andare in B'".