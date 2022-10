Monza-Bologna, niente rinvio: la Lega Serie A ha deciso che si gioca

LA DECISIONE

Brianzoli regolarmente in campo lunedì nonostante l'accoltellamento di Pablo Marì. Galliani aveva chiesto di posticiparla

Monza-Bologna, gara della 12a giornata di Serie A, si giocherà regolarmente come previsto lunedì 31 ottobre alle 20.45. L'ad dei brianzoli Adriano Galliani aveva chiesto alla Lega Serie A il rinvio del match ("La squadra è sotto shock per la vicenda Pablo Marì. Ieri sera ho sentito i nostri calciatori e piangevano, ho parlato per mezz'ora con Pessina. Questo è uno spogliatoio di amici. Per questo abbiamo chiesto che sia rinviato il match, adesso vediamo cosa succede"), ma la richiesta è stata rigettata.

L'appello di Galliani è andato a vuoto e quindi la gara con il Bologna si giocherà regolarmente nonostante il fatto di cronaca nera che ha vinto coinvolto Pablo Marì, accoltellato alla schiena giovedì in un centro commerciale di Assago, in provincia di Milano. Il difensore spagnolo, ricoverato presso l'ospedale Niguarda, è stato operato stamattina ai muscoli della schiena. L'operazione è andata bene e ora per Marì comincia la lunga riabilitazione: tra riposo, riabilitazione e recupero della forma, un suo rientro in campo non è previsto prima di tre mesi.

Intanto dalla clinica milanese, il calciatore ha ringraziato tutti per l'appoggio e i messaggi di pronta guarigione: "Dopo il difficile momento che abbiamo vissuto ieri, io e la mia famiglia vogliamo comunicare che, fortunatamente, stiamo bene e vogliamo ringraziare per i tanti messaggi di affetto e sostegno che stiamo ricevendo. Siamo vicini ai familiari e agli amici della vittima a cui porgiamo le nostre più sentite condoglianze. Auguriamo una pronta guarigione anche alle altre persone ferite.

