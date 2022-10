Galliani: "Squadra sotto shock per Pablo Marì, chiesto il rinvio di Monza-Bologna"

serie a

L'ad dei brianzoli annuncia la richiesta alla Lega Serie A di rinviare il match previsto lunedì sera

Il Monza ha chiesto alla Lega Serie A il rinvio della partita contro il Bologna, prevista lunedì alle 20.45: "La squadra è sotto shock per la vicenda Pablo Marì. Ieri sera ho sentito i nostri calciatori e piangevano, ho parlato per mezz'ora con Pessina (il capitano, ndr). Questo è uno spogliatoio di amici. Per questo abbiamo chiesto che sia rinviato il match, adesso vediamo cosa succede" le parole dell'ad dei brianzoli, fuori dall'ospedale Niguarda di Milano dove è andato a trovare il difensore spagnolo che giovedì è stato accoltellato con altre persone all'interno del supermercato di un centro commerciale di Assago. La Lega Serie A si pronuncerà nel pomeriggio ma sembra che la richiesta del Monza verrà accordata.

"Contento per l'esito dell'operazione ma i ragazzi sono sotto shock, ieri le prime notizie arrivate erano state terribili. Sapevamo solo che Pablo era stato accoltellato poi per fortuna l'allarme è rientrato. La squadra voleva andarlo a trovare già giovedì sera per stargli vicino" ha aggiunto Galliani prima di concludere: "Se non avesse avuto questi muscoli così forti forse il coltello poteva conficcarsi nella schiena e magari poteva anche morire. Lo ha aiutato l'essere atleta e avere muscoli forti che hanno frenato il coltello. Ci vorranno due mesi per rivederlo ad allenarsi, ma purtroppo prima di tornare in campo ci vuole di più, è uno stop molto lungo, diciamo almeno tre mesi. Non dobbiamo metterlo sotto sforzo".