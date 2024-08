Monza, Nesta sul mercato: "Szczesny? Magari arriva l'ultimo giorno"

Il mercato biancorosso

L'allenatore dei brianzoli alla vigilia della sfida con l'Empoli: "Abbiamo cambiato un po' di cose, sono fiducioso"

© italyphotopress Se hai un amministratore delegato come Adriano Galliani è normale sperare che il mercato, fino all'ultimo momento, possa regalare sorprese. Alessandro Nesta lo sa e per questo non esclude rinforzi per il suo Monza: "Szczesny? A oggi non abbiamo notizie, ma magari viene all'ultimo giorno. Il direttore è famoso", ha detto riferendosi al portiere che si è appena liberato dalla Juve e che viene da tempo accostato ai brianzoli.

Dopo una buona stagione in Serie B con la Reggiana (in cui ha ottenuto la salvezza e sfiorato i playoff), Alessandro Nesta si appresta a debuttare in Serie A come allenatore: "È un passo importante per me anche se domani sono squalificato e quindi non sarà proprio l'esordio", ha detto alla vigilia della partita con l'Empoli. Per quanto riguarda il mercato, aveva già detto di essere in contatto costante con Galliani, vicepresidente e amministratore delegato del club: "Abbiamo parlato di quello che ci serve", aveva già dichiarato Nesta, che aveva anche ammesso che qualcosa al suo Monza manca e che qualcuno arriverà.

Per sapere se si tratta davvero dell'ex portiere della Juve, forse basta aspettare un pochino, i cosiddetti "giorni del Condor", quelli in cui Galliani ha abituato tutti a colpi last second. Il polacco porterebbe qualità ed esperienza, dopo l'addio di Di Gregorio, finito proprio a difendere la porta bianconera

Per l'ex difensore di Milan e Lazio c'è da raccogliere l'eredità di Raffaele Palladino, passato alla Fiorentina e autore di due buonissime stagioni in Serie A (chiuse all'undicesimo e dodicesimo posto): "Abbiamo cambiato un po' di cose a livello tattico, ci stiamo evolvendo per la proposta che vogliamo dare. Sono fiducioso. Vogliamo iniziare bene, dobbiamo portare queste partite a casa. L'approccio alla partita sarà fondamentale", ha detto.