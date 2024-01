Serie A: Carboni-Mota, 3-2 Monza a Frosinone

FROSINONE-MONZA 2-3

I brianzoli vanno 3-0 grazie al portoghese e all'argentino, poi Harroui e Soulé non bastano per la rimonta. Di Gregorio ko

Esulta il Monza, che passa 3-2 a Frosinone al termine di una partita piena di gol ed emozioni, valida per la 19a giornata di Serie A. Apre i conti la rete di Mota su assist di Valentín Carboni, che poi raddoppia al 45' e propizia l'autorete di Soulé al 55'. Harroui riapre il match al 57', l'esterno argentino scuola Juve accorcia le distanze su rigore al 76' ma il punteggio non cambia più. Da valutare Di Gregorio, out per infortunio al 41'.

LA PARTITA

La prima giocata del match la firma Colpani, che si libera per la conclusione dal limite ma non riesce a trovare la porta di pochissimo. Rispondono immediatamente i ciociari con Cheddira, che riceve in profondità ma è impreciso col mancino. I brianzoli alzano la pressione e trovano il vantaggio al 18’ con Mota: Valentín Carboni controlla in qualche modo al limite sugli sviluppi di un corner e riesce a servire il portoghese, lucido nel battere Turati col destro da pochi passi. I padroni di casa cercano il pareggio, ma Di Gregorio è attento su una punizione potente ed insidiosa di Harroui, prima di dover però abbandonare il campo in seguito ad un problema fisico generato da un violento scontro di gioco proprio con l'ex Sassuolo, con l'esordio conseguente di Sorrentino. Al 45’ arriva poi il raddoppio del Monza, con il recupero palla dell'autore del vantaggio che restituisce il favote all'argentino scuola Inter, freddo e preciso davanti al portiere avversario con il suo mancino aperto sul secondo palo.

Nella ripresa Di Francesco inserisce subito Mazzitelli e Caso, ma è la formazione lombarda a calare il tris grazie all'autorete di Soulé, che nel tentativo di intercettare un passaggio filtrante di Carboni beffa Turati in scivolata al 55’. Il tempo di riprendere il gioco e ci pensa Harroui a riaprire la partita, calciando da posizione defilata sul primo palo e beffando così Sorrentino. L'inerzia del match passa al Frosinone, che prima si vede murare innumerevoli conclusioni dalla difesa avversaria, poi trova l'episodio per portarsi a meno uno: Pessina perde palla a metà campo, Mazzitelli verticalizza per Caso e D'Ambrosio lo travolge in area. Soulé si presenta dal dischetto e al 76’ fa 3-2. Nel finale i ciociari spingono disperatamente alla ricerca del clamoroso pareggio ma non riescono a rendersi pericolosi. Con questa vittoria il Monza chiude il girone d'andata a quota 25 punti, mentre i padroni di casa restano a quota diciannove.

LE PAGELLE

Caso 6.5: entra nel secondo tempo e di fatto diventa una spina nel fianco per la difesa avversaria, prima rendendosi pericoloso con le sue caratteristiche e poi procurandosi il rigore del 2-3;

Mota 7.5: Palladino sceglie lui al posto di Colombo ed il portoghese ripaga la fiducia con la sua seconda rete stagionale e l’assist perfetto per il raddoppio;

V. Carboni 7.5: protagonista nella rete del vantaggio con quel tocco a liberare il compagno, sigla lo 0-2 con freddezza e propizia l'autorete di Soulé

Soulé 5.5: giornata opaca in fase offensiva e sfortunata in fase difensiva per il talento scuola Juventus, che decide di fatto la partita con il suo autogol, prima di accorciare le distanze con il rigore del 2-3.

IL TABELLINO

FROSINONE-MONZA 2-3

Frosinone (3-4-2-1): Turati 5.5; Monterisi 5, Lusuardi 5 (dal 40’ st Ibrahimovic sv), Okoli 5; Lirola 5.5 (dal 1’ st Caso 6.5), Harroui 6.5 (dal 40’ st Cuni sv), Barrenechea 5, Gelli 6; Soulé 5, Reinier 5.5 (dal 1’ st Mazzitelli 6.5); Cheddira 5 (dal 15’ st Kaio Jorge 5.5). A disposizione Cerofolini, Frattali, Romagnoli, Bourabia, Garritano, Kvernadze, Ghedjemis. All. Di Francesco

Monza (3-4-2-1): Di Gregorio 6 (dal 41’ pt Sorrentino 5.5); D'Ambrosio 5.5, Gagliardini 6 (dal 15’ st Marí 6),Caldirola 6; Ciurria 5.5, Pessina 6, Bondo 6, P.Pereira 5.5 (dal 32’ st Birindelli 6); Colpani 6.5 (dal 15’ st Akpa Akpro 6), V.Carboni 7.5; Mota 7.5 (dal 32’ st Colombo 6). A disposizione: Gori, Bettella, F.Carboni, Cittadini, Donati, Izzo, Machin, Kyriakopoulos, Ferraris, Vignato. All.Palladino

Arbitro: Ferrieri Caputi

Marcatori: 18’ Mota (M), 45’ V.Carboni (M), 55’ aut. Soulé (M), 57’ Harroui (F), 76’ Soulé (F)

Ammoniti: Gagliardini (M), Caldirola (M), Monterisi (F), Lusuardi (F), D’Ambrosio (M), Colombo (M), Barrenechea (F), Akpa-Akpro (M)

Espulsi: Frattali (F, dalla panchina)

LE STATISTICHE

-Il Monza ha vinto una trasferta di Serie A per la prima volta dallo scorso 5 novembre (3-1 vs Verona).

-Il Monza ha segnato tre gol in questo match, tanti quanti ne aveva realizzati nelle sei partite precedenti nel massimo campionato.

-Questa è solo la seconda partita casalinga di questa Serie A che il Frosinone ha perso subendo più di due gol – la prima il 19 agosto contro il Napoli (1-3).

-Nonostante la sconfitta, i 19 punti raiccolti finora dal Frosinone rappresentano il miglior rendimento a fine girone di andata in Serie A per il club. L’ultima squadra ad essere retrocessa a fine campionato dopo averne conquistati almeno altrettanti dopo le prime 19 giornate nel torneo è stata il Benevento nel 2020/21.

-Secondo gol in questa Serie A per Dany Mota, il primo da titolare. L’attaccante del Monza non andava a bersaglio in una gara disputata dal primo minuto dallo scorso 14 maggio – vs Napoli.

-Per la prima volta in Serie A Dany Mota ha sia segnato che servito assist nel corso dello stesso match.

-Valentín Carboni (classe 2005) è il più giovane giocatore ad aver partecipato a più di due marcature in questa Serie A: quattro - due reti e due assist.

-Valentín Carboni è uno dei quattro giocatori nati dall’1/1/2005 in avanti con almeno due gol e almeno due assist nei cinque principali campionati europei in corso (2+2); gli altri Kroupi, Zaire-Emery e Tel.

-Abdou Harroui ha segnato tre gol in sette partite in questo campionato (tutti in gare casalinghe) uno in più di quelli totalizzati nel precedente con il Sassuolo (due in 23 presenze).

-Ilario Monterisi è uno dei tre difensori di questa Serie A con almeno due gol e almeno due assist (insieme a Dimarco e Dumfries); tra loro è però il più giovane (classe 2001).

-Solo Jude Bellingham (giugno 2003) è più giovane di Matias Soulé (aprile 2003) i giocatori con almeno otto reti all’attivo nei cinque maggiori campionati europei in corso.

-Tra i 27 giocatori dei cinque principali campionati europei che hanno realizzato almeno tre calci di rigore in questa stagione, Matias Soulé (classe 2003) è il più giovane.

-Matías Soulé è il terzo giocatore del Frosinone a realizzare almeno otto reti in una singola stagione di Serie A dopo Daniel Ciofani (nove nel 2015/16) e Federico Dionisi (nove nel 2015/2016).

-Tra i giocatori delle squadre neopromosse dei cinque principali campionati europei 23/24, Matias Soulé è quello che ha segnato più reti (otto)

-Pedro Pereira ha collezionato contro il Frosinone la sua 100ᵃ partita in Serie A

-Samuele Birindelli ha collezionato contro il Frosinone la sua 50ᵃ presenza in tutte le competizioni con il Monza.