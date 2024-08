Trofeo Berlusconi, Nesta: "Un'emozione unica, fa effetto tornare a San Siro"

TROFEO BERLUSCONI

Il tecnico biancorosso ha parlato alla vigilia di Milan-Monza in ricordo dell'ex presidente: "Questo è il secondo dedicato a lui, io di trofei Berlusconi ne ho giocati tanti e so che le emozioni saranno tante"

È la vigilia del secondo "Trofeo Silvio Berlusconi", domani sera a San Siro il Milan di Paulo Fonseca sfiderà il Monza di Alessandro Nesta, grande ex dal cuore rossonero che tornerà nel tempio del calcio sotto un'altra veste e con addosso un'altra maglia questa volta. Una sfida speciale in onore dell'ex presidente di entrambe le squadre, che anticipa quella che sarà poi la sfida di campionato dell'11esima giornata. "Sicuramente fa uno strano effetto vivere questa partita in uno stadio a me molto caro, dove sono stato tanto tempo e mi sono preso grandi soddisfazioni grazie al Milan che mi ha dato questa opportunità", ha detto il nuovo tecnico del Monza, sovrastato dalle tante emozione e dal ritorno in uno stadio a lui molto caro. Nesta ha poi dedicato un pensiero a Silvio Berlusconi: "Questo è il secondo dedicato al presidente. Io di trofei Berlusconi ne ho giocati tanti e so che ci sarà tanta gente, quindi le emozioni sono e saranno tante", ha raccontato.

Un test importante per i biancorossi che, dopo il debutto in Coppa Italia con il sul Sudtirol, aspettano poi la prima di serie afuoori casa contro l'Empoli. "Quando porti idee nuove, più i risultati sono dalla tua parte e più convinci i giocatori, il percorso tecnico-tattico è importante, ma far bene anche dal punto di vista dei risultati lo è altrettanto perché convinci i giocatori che la tua idea è quella vincente", ha spiegato Alessandro Nesta. Domani sono attese a San Siro circa 50mila spettatori, e sarà presente alla partita anche Gerry Cardinale. Un omaggio al presidente che ha fatto la storia del suo club. Nei giorni successivi poi ne approfitterà della permanenza in Italia per far visita alla squadra Milanello. Successivamente Cardinale parteciperà a diversi incontri soprattutto in ottica mercato, ultimi colpi da decidere, ma soprattutto per fare il punto della situazione sulla questione stadio.