Nesta: "Prestazione positiva, la squadra può crescere ancora molto" 

MONZA

L'analisi a caldo dell'allenatore dell'allenatore del Monza dopo la sconfitta per 3-1 nel Trofeo Silvio Berlusconi

Tra i protagonisti del Trofeo Silvio Berlusconi c'è anche Alessandro Nesta, ex bandiera rossonera e attuale allenatore del Monza. Il tecnico dei brianzoli ha analizzato così la prestazione dei propri ragazzi: "Siamo partiti timorosi, abbiamo girato palla lentamente e abbiamo sofferto la loro pressione. Nella seconda parte del primo tempo abbiamo mosso palla un po' più veloce creando dei cambi di gioco dove loro hanno avuto un po' più difficoltà e abbiamo pareggiato. Nel secondo tempo ci hanno fatto due gol (il primo un po' rocambolesco) ma hanno fatto dei cambi importanti. Sono contento della mia squadra, sono convinto che miglioreremo ancora di più. Siamo tutti un cantiere aperto, tutte le squadre stanno finendo le rose. Anche noi dobbiamo finire le nostre cose".

Vedi anche Milan Il Trofeo Silvio Berlusconi è del Milan: sconfitto 3-1 il Monza A proposito di mercato, non è notizia che il club brianzolo sia alla caccia di un portiere di esperienza con Szczesny sempre nella lista dei desideri: "Stiamo cercando, abbiamo Pizzignacco che è un buonissimo profilo. È un ragazzo giovane che ha bisogno di tempo come tutti i giovani. Adesso vedremo cosa faremo". La gara con il Milan ha dato una risposta a Nesta anche della condizione fisica dei propri ragazzi: "Oggi chi era allo stadio può capire che caldo ci fosse. Il ritmo d'agosto è questo, la mia squadra ha provato a fare ciò che gli abbiamo chiesto. Sicuramente dobbiamo crescere ma sono molto fiducioso perché pian piano i ragazzi crescono".

In conclusione, il Monza sta vivendo un percorso di crescita in questo precampionato, anche sotto il profilo della fase di costruzione: "Pian piano stiamo crescendo anche sotto questo aspetto. Poi Maldini è arrivato in ritardo, Sensi anche: dobbiamo lavorare ancora con loro per alcune cose e per poter crescere. È una squadra di ragazzi tosti e questo fattore ce lo porteremo dietro e ci darà dei vantaggi".

Trofeo Silvio Berlusconi, le immagini di Milan-Monza















































1 di 25 © Getty Images SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM © Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images 1 di 25 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM

Tra i protagonisti dell'incontro c'è stato Daniel Maldini, autore del gol del momentaneo pareggio: "È sempre bello segnare, farlo al Milan in questo stadio e con il presidente è una bella cosa". L'ex rossonero ha anche fissato il proprio obiettivo stagionale: "Spero di aiutare il più possibile la squadra e di fare più gol e assist possibili per aiutare la squadra a salvarsi. Non vogliamo porci limiti". Poi un parere anche su Nesta: "Abbiamo delle idee diverse, ma sono contento che sia il nostro mister. Ci parla e ci aiuta, pian piano si vedranno i frutti".