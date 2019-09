Monza, un astuccio in regalo agli alunni della prima elementare

SERIE C

Il primo giorno di scuola, soprattutto quella elementare che di fatto segna il vero inizio del percorso di studi di ogni bambino, può essere stressante ma, con un regalo, lo si può affrontare con un sorriso. A Monza deve essere andata più o meno così, grazie all'iniziativa del club brianzolo che ha regalato un astuccio biancorosso completo di materiale didattico e cancelleria ai 1.300 alunni che hanno iniziato la prima elementare.

L'iniziativa del Monza, che è partito forte con 3 vittorie su 3 nel girone A della Serie C, anticipa il pacchetto di iniziative formative pensate ad hoc e rivolte ai più piccoli visto che il club di proprietà dicon adavvierà un percorso specifico in collaborazione con il mondo delle scuole monzesi (28 tra istituti statali e paritari), offrendo un supporto concreto ai docenti per sfruttare la visibilità del calcio in chiave educativa