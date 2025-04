Monza, Nesta: "Non ho alcun pentimento di essere tornato"

"Dopo il ko nel derby abbiamo provato a caricare la squadra. Sappiamo cosa dobbiamo e cosa non dobbiamo fare contro un Venezia che non ha mai sbagliato un approccio alla partita, sono una squadra ben organizzata. Sarà una partita difficile": così Alessandro Nesta, tecnico del Monza. "Non ho nessun rimpianto di essere tornato, ero consapevole che dal mercato erano andati via pezzi importanti. Credo nel lavoro: ogni partita mi lascia qualcosa, anche le sconfitte. Ogni situazione sbagliata ti fa riflettere e migliorare, se stai a casa non succede niente". Nessun pentimento, ma un piccolo rammarico per il tecnico biancorosso: "C'è stato un momento, all'andata, in cui la squadra girava più forte e con qualche punto in più la classifica sarebbe stata diversa e magari anche il mercato sarebbe stato diverso. Ma chi dà le colpe ad altro vive di scuse. Quest'anno è stata un'annata particolare, ma mi farà crescere e saprò tirare fuori qualcosa di buono, perché l'ho sempre fatto nelle difficoltà". Nesta ha così analizzato la stagione che sta ormai volgendo al termine con il verdetto della retrocessione in Serie B: "C'è mancata sempre la cattiveria per vincere le partite, è stato il grande problema di questo campionato che ormai è finito e stiamo parlando sempre delle stesse cose. Peccato. Ho un rapporto con i giocatori importante, anche quando andrò via da qui me lo terrò stretto".