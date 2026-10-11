Monza, Juric: "Primo tempo bruttissimo, la ripresa molto meglio"

"Abbiamo giocato un primo tempo bruttissimo, è la prima volta da quando sto al Monza che succede. La seconda frazione dimostra che si può fare molto meglio, peccato perché abbiamo creato le condizioni per pareggiare e non siamo riusciti a concretizzare tutto quanto creato". Così Ivan Juric, tecnico del Monza, a Dazn, dopo la sconfitta contro la Lazio. "Nessun giocatore ha fatto bene nel primo tempo, molto fragili anche a livello di gioco dove c'era spazio non siamo riusciti ad incidere. Chi è entrato nel secondo tempo ha fatto molto bene e così tutta la squadra. Pensavo di mettere più qualità in avanti ma abbiamo perso le caratteristiche che ci hanno permesso di giocare bene le precedenti partite. Volevo alzare il livello del gioco e la pericolosità, non ci siamo riusciti, ci arriveremo con il tempo".