Serie A, Lazio-Monza 3-1: Tavares, Isaksen e Pinamonti stendono Juric

Nella sesta giornata di Serie A trova un’altra vittoria la Lazio, che all’Olimpico stende il Monza 3-1 non senza difficoltà. Biancocelesti da record: mai avevano ottenuto cinque vittorie nelle prime sei partite. Partenza a razzo della Lazio, che al terzo minuto stappa la partita: tocco di Noslin per la sassata dalla distanza di Nuno Tavares, che con un eurogol firma l’1-0. Sulle ali dell’entusiasmo i padroni di casa continuano a premere, e al 23’ ecco che arriva il 2-0: altro assist di Noslin, questa volta per il sinistro a giro preciso di Isaksen. Al 35’ piove sul bagnato per i brianzoli, che restano in dieci uomini a causa dell’espulsione di Lucchesi per fallo da ultimo uomo. Juric inserisce Goglichidze per correre ai ripari, e il primo tempo va in archivio sul 2-0. A inizio ripresa è tutt’altro Monza: l’ingresso di Dany Mota riaccende i biancorossi, che al 46’ accorciano le distanze su corner grazie a Goglichidze proprio su torre di Dany Mota. L’attaccante portoghese flirta con il 2-2 più volte, ma Mandas si fa trovare pronto. Gattuso prova a reagire cambiando tutta la difesa e inserendo Dele-Bashiru, ma gli ospiti sono più reattivi nonostante l’uomo in meno. A risolvere un’eventuale beffa ai biancocelesti ci pensa il neoentrato Pinamonti: all’88’ sfrutta l’assist dell’altro subentrato Pedraza e firma il 3-1 con il suo primo gol all’Olimpico con la nuova maglia. La Lazio vince 3-1 e tiene il ritmo dell’Inter a 16 punti, Monza fermo a quota 4.