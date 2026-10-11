Serie A, Lazio-Monza 3-1: Tavares, Isaksen e Pinamonti stendono Juric

© Getty Images
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Nella sesta giornata di Serie A trova un’altra vittoria la Lazio, che all’Olimpico stende il Monza 3-1 non senza difficoltà. Biancocelesti da record: mai avevano ottenuto cinque vittorie nelle prime sei partite. Partenza a razzo della Lazio, che al terzo minuto stappa la partita: tocco di Noslin per la sassata dalla distanza di Nuno Tavares, che con un eurogol firma l’1-0. Sulle ali dell’entusiasmo i padroni di casa continuano a premere, e al 23’ ecco che arriva il 2-0: altro assist di Noslin, questa volta per il sinistro a giro preciso di Isaksen. Al 35’ piove sul bagnato per i brianzoli, che restano in dieci uomini a causa dell’espulsione di Lucchesi per fallo da ultimo uomo. Juric inserisce Goglichidze per correre ai ripari, e il primo tempo va in archivio sul 2-0. A inizio ripresa è tutt’altro Monza: l’ingresso di Dany Mota riaccende i biancorossi, che al 46’ accorciano le distanze su corner grazie a Goglichidze proprio su torre di Dany Mota. L’attaccante portoghese flirta con il 2-2 più volte, ma Mandas si fa trovare pronto. Gattuso prova a reagire cambiando tutta la difesa e inserendo Dele-Bashiru, ma gli ospiti sono più reattivi nonostante l’uomo in meno. A risolvere un’eventuale beffa ai biancocelesti ci pensa il neoentrato Pinamonti: all’88’ sfrutta l’assist dell’altro subentrato Pedraza e firma il 3-1 con il suo primo gol all’Olimpico con la nuova maglia. La Lazio vince 3-1 e tiene il ritmo dell’Inter a 16 punti, Monza fermo a quota 4.
IL TABELLINO
Lazio-Monza 3-1
Lazio (4-3-3): Mandas 7; Floriani Mussolini 6.5, Doekhi 6 (dall’8’ st Diogo Leite 6), Provstgaard 6 (dal 15’ st Sutalo 6), Nuno Tavares 7 (dal 30’ st Pedraza 6.5); Frattesi 6 (dal 15’ st Dele-Bashiru 6), Belahyane 6.5, Taylor 6; Isaksen 7, Noslin 7.5 (dal 30’ st Pinamonti 7), Zaccagni 6. All. Gattuso. A disp. Motta, Renzetti, Lazzari, Farcomeni, Przyborek, Cataldi, Serra.
Monza (3-4-2-1): Tornqvist 6.5; Kouadio 6, Lucchesi 4.5, Carboni 5.5 (dal 1’ st Maye 6); Birindelli 6, Folorunsho 5.5 (dal 1’ st Foe Ondoa 6), Akinsanmiro 6, Mangas 5.5 (dal 25’ st Bakoune 6); Ngonge 5.5 (dal 36’ pt Goglichidze 6.5), Zeballos 5.5 (dal 1’ st Dany Mota 7); Varela 5. All. Juric. A disp. Strajnar, Thiam, Antov, Colombo, Mout, Cutrone, Colpani, Robinson.
Arbitro: Collu.
Marcatori: 3’ Nuno Tavares (L), 23’ Isaksen (L), 46’ Goglichidze (M), 88’ Pinamonti (L).
Ammoniti: Doekhi (L), Provstgaard (L), Diogo Leite (L); Carboni (M).
Espulsi: 35’ Lucchesi (M).
LE STATISTICHE OPTA DI LAZIO-MONZA
La Lazio ha vinto cinque delle prime sei gare stagionali di un campionato di Serie A per la prima volta nella sua storia.
La Lazio ha vinto tre partite consecutive di Serie A contro il Monza per la prima volta nella sua storia.
Quello di Nuno Tavares (29.2m) è il gol segnato da più lontano da un giocatore della Lazio in Serie A dal 30 ottobre 2019, rete di Francesco Acerbi da 31.5 metri contro il Torino.
La Lazio è una delle due squadre, con il Lecce, contro cui il Monza ha disputato il maggior numero di partite in Serie A senza mai ottenere un successo: sette (cinque vittorie biancocelesti e due pareggi).
Nuno Tavares ha segnato il suo primo gol con la maglia della Lazio tra tutte le competizioni alla sua presenza numero 64 (52 gare in Serie A, sei in Europa League e sei in Coppa Italia). In particolare, il difensore non trovava la via della rete dal 19 febbraio 2023 (in Ligue 1 con il Marsiglia contro il Tolosa).
Nelle ultime tre stagioni di Serie A (dal 2024/25) la Lazio è la squadra che ha segnato più gol nei primi 5 minuti di gioco: ben otto.
Primo gol in questa Serie A per Gustav Isaksen: dal suo arrivo alla Lazio (2023/24), solo Zaccagni (27), Castellanos (25) e Pedro (20) hanno preso parte a più reti di lui (17 - 13G+4A) con i biancocelesti nel torneo.
Dopo i gol contro Milan e Venezia, Tijjani Noslin ha preso parte ad un gol per tre presenze consecutive nei 10 principali campionati europei per la prima volta in carriera.
Tijjani Noslin, che ha servito due assist in un match per la prima volta nei top-10 campionati, è il primo giocatore della Lazio a registrare più di un passaggio vincente nella stessa gara di Serie A da Valentín Castellanos il 31 agosto 2025 (due contro l'Hellas Verona).
La Lazio ha segnato almeno due gol in quattro gare di fila in Serie A per la prima volta dopo quattro anni, ovvero dal periodo tra settembre e ottobre 2022.
Andrea Pinamonti, che ha trovato la sua seconda rete contro il Monza in Serie A dopo il 24 agosto 2024 nel successo esterno per 1-0 del Genoa, è diventato il terzo calciatore italiano, dopo Matteo Politano e Nicolò Barella, ad andare in gol in ognuno degli ultimi nove massimi campionati (dal 2018/19).
La Lazio (due contro il Milan e due contro il Monza) ha segnato più di un gol per due primi tempi casalinghi consecutivi di Serie A per la prima volta dal gennaio-febbraio 2020 (tre alla Sampdoria e quattro alla SPAL con Simone Inzaghi in quel caso).
Primo gol in Serie A per Saba Goglichidze alla presenza numero 42; il classe 2004 è solo il secondo difensore a segnare una rete nel torneo da subentrato con il Monza il Serie A, il primo da Pedro Pereira, contro il Parma il 28 dicembre 2024.
Mattia Zaccagni ha tagliato il traguardo delle 200 presenze tra tutte le competizioni con la maglia della Lazio; dal suo esordio con i capitolini (settembre 2021), solo Pedro (207) e Adam Marusic (221) hanno disputato più gare di lui in biancoceleste.