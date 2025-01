Monza, Bocchetti: "Partiti bene, poi è mancato qualcosa"

Dopo la sconfitta col Bologna, Salvatore Bocchetti mastica amaro. "Siamo partiti bene poi è mancato qualcosa e ci siamo fatti schiacciare troppo dal Bologna. Anche sulla gestione della palla potevamo fare di più - ha spiegato il tecnico del Monza -. Dispiace perché si era messa bene con il gol i ragazzi stavano bene, ma poi è mancato qualcosa a livello di cattiveria". "La classifica? Si guarda per fare scattare qualcosa dentro, ma dobbiamo continuare a pensare gara dopo gara e pensando di reagire - ha aggiunto -. Oggi abbiamo perso contro una squadra forte, in forma, con tanti giocatori a disposizione. Era una gara dura ma potevamo fare sicuramente qualcosa di più". "Noi dobbiamo essere più attenti in fase difensiva, perché questo ci permetterebbe di fare qualcosa punto - ha proseguito -. Sugli infortuni non so che dire, sono troppi, ma questo non dev'essere un alibi. Giocherà chi sta bene da qui in avanti".