Monza, accoltellato Pablo Marì nel centro commerciale di Assago-Milanofiori

Tra le persone accoltellate ad opera di uno squilibrato nel centro commerciale di Assago-Milanofiori c'è anche il giocatore del Monza Pablo Marì. Il calciatore spagnolo è stato trasportato all'ospedale Niguarda di Milano, dove è stato subito raggiunto dall'amministratore delegato del club brianzolo Adriano Galliani e dal tecnico Raffaele Palladino. Il difensore, arrivato questa estate in prestito dall'Arsenal, è arrivato in ospedale in codice rosso e le sue condizioni sarebbero gravi.