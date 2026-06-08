Mondilai 2034, lo stadio King Fahad Sports City di Riyadh si rifà il trucco

Lavorando a stretto contatto con il Ministero dello Sport saudita, il progetto di ristrutturazione, curato dallo studio Populous, non solo mira ad ampliare la capienza dello stadio e migliorarne la sostenibilità operativa, ma interviene anche sulle strutture operative potenziando l’esperienza dei visitatori, grazie alla realizzazione di un importante nuovo masterplan mixed-use per la comunità circostante. L'approccio progettuale si basa su principi ambientali e socioeconomici, con l'obiettivo di preservare, recuperare e riutilizzare gli elementi edilizi esistenti, creando insieme anche nuovi servizi che arricchiscano il tessuto urbano.



La copertura originale dello stadio, aveva raggiunto la fine della sua vita utile, e non era sufficientemente robusta per supportare le estese attrezzature audiovisive sospese richieste per i concerti e gli eventi di oggi. Piuttosto che smaltire i piloni strutturali e i cavi, questi sono stati riutilizzati in loco per realizzare nuove strutture di ombreggiamento fotovoltaiche sopra le aree di parcheggio, che forniscono energia sufficiente a soddisfare il fabbisogno energetico dello stadio nei giorni senza eventi, incluse le stazioni in loco di ricarica per le auto.



La tribuna est dello stadio verrà mantenuta e rinnovata, insieme alle parti sottostanti. Sul lato ovest sarà conservata la caratteristica struttura a "alveare", così come le aree riservate ai membri della famiglia reale, mantenendo l'aspetto e l'atmosfera originale della tribuna. Gli aggiornamenti in realizzazione sono concepiti per soddisfare gli standard più moderni e fornire gli spazi media e operativi necessari a tornei internazionali e grandi eventi di intrattenimento.