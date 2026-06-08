A San Marino arriva il primo Europeo di Foot Table

L'evento è stato presentato nel corso di una conferenza stampa alla presenza di Elia Rossi, Segretario Particolare della Segreteria di Stato per l'Industria, il Commercio, l'Artigianato e lo Sport, Victor Pelae, Presidente della International Federation of Foot Table (FIFT), Mauro Cevoli, Delegato ACES Europe per la Repubblica di San Marino, Alessandro Lualdi, Presidente MSP Emilia-Romagna, e Fabrizio Muccioli, Presidente dell'Associazione Sportiva TGE San Marino, organizzatrice della manifestazione.



Elia Rossi, Segretario Particolare della Segreteria di Stato per l'Industria, il Commercio, l'Artigianato e lo Sport: “La Repubblica di San Marino è lieta di accogliere il primo European Foot Table Championship e di ospitare atleti e delegazioni provenienti da tutta Europa. Manifestazioni come questa contribuiscono a rafforzare il ruolo del nostro Paese come sede di eventi internazionali e testimoniano la capacità di San Marino di promuovere sport, innovazione e occasioni di incontro tra persone e culture diverse.”