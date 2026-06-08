A San Marino arriva il primo Europeo di Foot Table

La Repubblica di San Marino si prepara ad accogliere il primo European Foot Table Championship, il Campionato Europeo di Foot Table in programma dal 12 al 14 giugno presso il San Marino Outlet.
La scelta di San Marino come sede della prima edizione del Campionato Europeo rappresenta un importante riconoscimento per la Repubblica, che nel 2026 è Comunità Europea dello Sport, prestigioso riconoscimento assegnato da ACES Europe alle realtà che si distinguono per l'impegno nella promozione dello sport, dell'attività fisica e dei corretti stili di vita. L'Europeo di Foot Table si inserisce tra gli appuntamenti internazionali che contribuiscono a valorizzare questo percorso e a rafforzare il ruolo di San Marino come luogo di incontro per atleti, federazioni e appassionati provenienti da tutta Europa.
Nato in Brasile, il Foot Table è una disciplina innovativa che combina elementi di calcio, footvolley, padel, squash e tennis da tavolo. Le partite si disputano all'interno di un'arena ottagonale e si sviluppano attorno a un tavolo centrale (anch’esso ottagonale) che in brasiliano viene chiamato ‘mesinha’, sul quale gli atleti devono far rimbalzare la palla prima di rilanciarla verso gli avversari. Le pareti che delimitano il campo possono essere utilizzate durante gli scambi, contribuendo a rendere il gioco rapido, spettacolare e altamente dinamico.
Oltre all'aspetto competitivo, il Foot Table si distingue per la sua accessibilità e il grande impatto sociale: può essere praticato in spazi contenuti e rappresenta uno strumento efficace per sviluppare coordinazione, tecnica e controllo della palla, qualità che ne stanno favorendo la diffusione tra giovani, scuole e realtà sportive di diversi Paesi di tutto il mondo.
Il Campionato Europeo si aprirà il 12 giugno con le attività istituzionali e di accoglienza delle delegazioni, tra cui i sorteggi ufficiali, la presentazione dei giocatori, le foto ufficiali dell'evento. Dalle 15 alle 24 dello stesso giorno, nell’ambito delle Magic Hours, ci saranno esibizioni e prove con il pubblico per coloro che volessero cimentarsi con questa disciplina. Le competizioni entreranno poi nel vivo il 13 e 14 giugno con le gare di singolo maschile e femminile e di doppio maschile, femminile e misto. Complessivamente saranno rappresentati 18 Paesi e oltre 150 atleti, numeri che testimoniano la crescente diffusione internazionale
Il San Marino Outlet, scelto come sede ufficiale dell'evento, ospiterà atleti, delegazioni e visitatori provenienti da tutto il continente, offrendo una cornice moderna e accessibile a una manifestazione che punta a consolidarsi come appuntamento di riferimento per il movimento europeo del Foot Table.
Le gare saranno trasmesse in diretta sui canali YouTube di Foot Table TV e Punto Gold Sport, permettendo al pubblico e agli appassionati di tutta Europa di seguire il primo Campionato Europeo della disciplina e contribuendo a dare ulteriore visibilità internazionale all'evento ospitato da San Marino.
L'evento è stato presentato nel corso di una conferenza stampa alla presenza di Elia Rossi, Segretario Particolare della Segreteria di Stato per l'Industria, il Commercio, l'Artigianato e lo Sport, Victor Pelae, Presidente della International Federation of Foot Table (FIFT), Mauro Cevoli, Delegato ACES Europe per la Repubblica di San Marino, Alessandro Lualdi, Presidente MSP Emilia-Romagna, e Fabrizio Muccioli, Presidente dell'Associazione Sportiva TGE San Marino, organizzatrice della manifestazione.
Elia Rossi, Segretario Particolare della Segreteria di Stato per l'Industria, il Commercio, l'Artigianato e lo Sport: “La Repubblica di San Marino è lieta di accogliere il primo European Foot Table Championship e di ospitare atleti e delegazioni provenienti da tutta Europa. Manifestazioni come questa contribuiscono a rafforzare il ruolo del nostro Paese come sede di eventi internazionali e testimoniano la capacità di San Marino di promuovere sport, innovazione e occasioni di incontro tra persone e culture diverse.”
Mauro Cevoli, Delegato ACES Europe per la Repubblica di San Marino: “Siamo particolarmente orgogliosi di ospitare la prima edizione dell'European Foot Table Championship. Accogliere il campionato continentale di una disciplina giovane e in forte crescita rappresenta perfettamente lo spirito con cui stiamo vivendo il nostro anno da Comunità Europea dello Sport 2026. Questo riconoscimento promuove i valori più autentici dello sport: partecipazione, inclusione, aggregazione e benessere, principi che da sempre caratterizzano la nostra comunità.”
Victor Pelae, Presidente della International Federation of Foot Table (FIFT): “Questo evento rappresenta una tappa storica per la nostra disciplina. Il Foot Table è uno sport moderno, spettacolare e soprattutto accessibile: bastano un tavolo e una palla per iniziare a giocare. È proprio questa semplicità a conferirgli un forte valore sociale, perché permette a persone di età, provenienze e contesti diversi di incontrarsi attraverso lo sport. Il nostro obiettivo è continuare a sviluppare il Foot Table a livello internazionale, consolidando federazioni nazionali e competizioni. Guardiamo con ambizione al futuro: puntiamo a entrare entro il 2029 nel circuito delle discipline riconosciute dal movimento olimpico e a costruire le condizioni affinché il Foot Table possa essere presente ai Giochi Olimpici del 2040. Oggi questo traguardo può sembrare lontano, ma ogni grande sport è nato da una visione”.
L'European Foot Table Championship è organizzato dall'Associazione Sportiva TGE San Marino in collaborazione con MSP Italia, Ente di Promozione Sportiva riconosciuto dal CONI, con la International Federation of Foot Table (FIFT) e con il coinvolgimento delle istituzioni della Repubblica di San Marino.