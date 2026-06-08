Origi dice addio al calcio: "Missione completata, ora passo alla prossima"

A soli 31 anni, Divock Origi dice addio al calcio. Rimasto svincolato dopo la travagliata esperienza al Milan, l'ex attaccante ha reso nota la decisione con un post sui propri profili social: "Ho realizzato i miei sogni d'infanzia giocando sui palcoscenici più grandi e vincendo i trofei più importanti. A tutti i club, a tutti gli allenatori e ai compagni di squadra che mi sono stati accanto, dico grazie. Mi avete plasmato in modi che vanno ben oltre il campo". Il belga conclude: "La missione è completata, ora passo alla prossima".