Origi dice addio al calcio: "Missione completata, ora passo alla prossima"

08 Giu 2026 - 16:47
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su
© Getty Images

© Getty Images

A soli 31 anni, Divock Origi dice addio al calcio.  Rimasto svincolato dopo la travagliata esperienza al Milan, l'ex attaccante ha reso nota la decisione con un post sui propri profili social: "Ho realizzato i miei sogni d'infanzia giocando sui palcoscenici più grandi e vincendo i trofei più importanti. A tutti i club, a tutti gli allenatori e ai compagni di squadra che mi sono stati accanto, dico grazie. Mi avete plasmato in modi che vanno ben oltre il campo". Il belga conclude: "La missione è completata, ora passo alla prossima".

Cresciuto calcisticamente nel Lille e dopo la parentesi al Wolfsburg, Origi passa al Liverpool con cui vince una Champions e una Premier League. Nell'estate 2022 il trasferimento a parametro zero al Milan fresco vincitore dello Scudetto. L'avventura in rossonero non va secondo i piani: l'ex numero 27 raccoglie solo 2 reti in 36 presenze. 

Origi svelerà prossimamente i suoi piani per il futuro: non è da escludere che rimanga nel mondo del calcio. 

divock origi
ritiro
milan
liverpool

Ultimi video

01:15
DICH GULLETTA SU MALORE ERIKSEN DICH

L'aritmologo Gulletta e il caso Eriksen: "In Italia protocolli giustamente restrittivi"

01:12
Real Madrid, Florentino ancora presidente: pronto il super colpo

Real Madrid, Florentino ancora presidente: pronto il super colpo

00:42
Maldera "Eriksen, attimi di paura per tutti"

Maldera "Eriksen, attimi di paura per tutti"

02:04
Trevisani: "Milan, una follia, il calcio non è l'NBA"

Trevisani: "Milan, una follia, il calcio non è l'NBA"

02:48
Milan nel caos: stallo per Rangnick e anche per l'allenatore le cose si complicano

Milan nel caos: stallo per Rangnick e anche per l'allenatore le cose si complicano

02:02
Trevisani: "Baldini bravo a coinvolgere i giocatori"

Trevisani: "Baldini bravo a coinvolgere i giocatori"

01:48
Real, Perez al timone

Real, Perez al timone

01:37
Eriksen, altro spavento

Eriksen, altro spavento

02:14
Il Mondiale in Messico

Il Mondiale in Messico

01:51
In gol con il Belgio

In gol con il Belgio

00:23
Totti esalta Yildiz

Totti esalta Yildiz

01:41
La Juve riparte da qui

La Juve riparte da qui

01:49
Tra Mondiale e mercato

Tra Mondiale e mercato

02:07
Telenovela Calhanoglu

Telenovela Calhanoglu

01:35
L'Italia vince in Grecia

L'Italia vince in Grecia

01:15
DICH GULLETTA SU MALORE ERIKSEN DICH

L'aritmologo Gulletta e il caso Eriksen: "In Italia protocolli giustamente restrittivi"

I più visti di Calcio

DICH BRAIDA PER SITO DICH

Braida: "Ibra deve essere più umile, il Milan è in crisi d'identità. Mi viene quasi da piangere"

DICH DE KETELAERE su Milan DICH

De Ketelaere: "Al Milan forse non ero pronto, ma io guardo sempre a me stesso"

DICH MAROTTA PARMA 5/6 DICH

Marotta: “Palestra è un giocatore che piace a tanti, anche all'Inter. Ma..."

Un'Italia... bendata

Un'Italia... bendata

Nasce la Serie A 2026/27: calendario, derby e big match

Nasce la Serie A 2026/27: calendario, derby e big match

DICH ADL SU ALLEGRI 4/6 DICH

De Laurentiis e il 'segreto' Allegri: “Non posso annunciarlo perché rispettiamo le regole”

Calcio ora per ora
Vedi tutti
18:40
"Attenzione ai serpenti a sonagli": ritiro da paura per la Svizzera in California
Eriksen lascia il campo
18:19
Eriksen, dopo il malore arriva il post social: "Diverso dal 2021. Ora vado a giocare coi miei figli"
17:25
Argentina, news Nico Paz: Scaloni fiducioso per il recupero. E Fabregas parla ancora di lui
17:06
Mondiali, altra bufera: gli Usa non fanno entrare un fischietto africano, cos'è successo
16:47
Origi dice addio al calcio: "Missione completata, ora passo alla prossima"