Mondiali, altra bufera: gli Usa non fanno entrare un fischietto africano, cos'è successo

08 Giu 2026 - 17:06
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Ha del clamoroso quanto accaduto a Omar Artan, arbitro somalo designato dalla Fifa per arbitrare delle partite ai prossimi Mondiali in Usa, Canda e Messico. Al fischietto 34enne, eletto miglior arbitro africano del 2025, non è stato concesso il visto per entrare negli Usa. Questo nonostante il supporto offertogli dell'ambasciata somala di Nairobi che aveva lavorato per fargli avere un passaporto diplomatico. Passaporto comunque insufficiente per le autorità americane, con l'arbitro costretto quindi a fare dietrofront. Artan, ricordiamo, è stato il primo arbitro somalo a dirigere la finale di ritorno della CAF Champions League giocata al Cairo tra Pyramids FC e Mamelodi Sundowns.  

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