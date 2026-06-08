USA, tutta la carica di Pulisic: "Voglio essere in questa posizione, non la cambierei per nulla al mondo"

08 Giu 2026 - 16:30
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A pochi giorni dall'inizio del Mondiale, Christian Pulisic fa il punto sulle aspettative intorno agli Stati Uniti e sulla pressione che sente per essere il volto di una delle Nazioni che ospitano la Coppa del Mondo. In un'intervista a GOAL, l'attaccante del Milan ha rivelato: "In un certo senso, ho vissuto questa situazione per tutta la carriera. Ora è un momento più importante, ma la mia preparazione non cambia: è la Coppa del Mondo, tutti sentono la pressione, ma è anche ciò per cui mi alleno ogni giorno".

Pulisic ha aggiunto: "Voglio essere in questa posizione e non la cambierei per nulla al mondo. È un privilegio. Voglio godermi il momento e dare il massimo, e spero che la gente lo capisca". L'americano ha vissuto un digiuno realizzativo di cinque mesi e mezzo, interrotto dalla rete in amichevole contro il Senegal: "Non mi importa di ciò che gli altri pensano di me. L'unica cosa che conta è dare il massimo e non avere rimpianti". 

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