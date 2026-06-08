USA, tutta la carica di Pulisic: "Voglio essere in questa posizione, non la cambierei per nulla al mondo"

Pulisic ha aggiunto: "Voglio essere in questa posizione e non la cambierei per nulla al mondo. È un privilegio. Voglio godermi il momento e dare il massimo, e spero che la gente lo capisca". L'americano ha vissuto un digiuno realizzativo di cinque mesi e mezzo, interrotto dalla rete in amichevole contro il Senegal: "Non mi importa di ciò che gli altri pensano di me. L'unica cosa che conta è dare il massimo e non avere rimpianti".