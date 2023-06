Mondiali Under-20: l'Italia fa la storia, Azzurrini in finale

MONDIALE U20

Casadei e Pafundi firmano il 2-1 alla Corea del Sud, la strepitosa punizione del gioiellino dell'Udinese vale la qualificazione. Ora la sfida all'Uruguay per il titolo

Capolavoro di Pafundi, per l'Italia è una finale storica































© Getty Images 1 di 17 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM L'Italia sfata il suo tabù e conquista la prima finale nei Mondiali Under-20. La Corea del Sud mette in difficoltà gli Azzurrini con la sua organizzazione e le sue ripartenze, ma alla fine trionfa la qualità italiana, con un gol per tempo: Casadei (14') e Pafundi (86'), con una strepitosa punizione, rendono vano il rigore di Lee Seung-won (23'). Nunziata e i suoi vincono 2-1 e volano all'atto conclusivo: domenica sera (h. 23) sfideranno l'Uruguay.

Basta una rete per tempo, per centrare un risultato storico per il nostro calcio. L'Italia Under-20 sconfigge 2-1 la Corea del Sud e raggiunge per la prima volta la finale dei Mondiali di categoria, dove sfiderà l'organizzato Uruguay di Marcelo Broli, vittorioso contro Israele (1-0). La sfida inizia nel migliore dei modi per gli azzurrini, che confermano l'undici dei quarti di finale, con Giovane mezzala e Baldanzi alle spalle di Ambrosino ed Esposito. Il fantasista dell'Empoli costruisce la prima occasione e al 13' l'Italia passa: Turicchia pesca Casadei, che trova una traiettoria imparabile dal limite dell'area. 1-0 azzurro e settimo gol in sei gare per il centrocampista del Chelsea (ex Inter). Neanche il tempo di assaporare la rete, però, che la Corea del Sud pareggia sfruttando una delle sue letali ripartenze: Zanotti stende Bae Jun-ho ed è rigore, che viene trasformato da Lee Seung-won al 23' per l'1-1. La rete non spegne l'entusiasmo dei ragazzi di Nunziata, che comandano il gioco e vanno vicini alla rete con Giovane e Casadei, rischiando però qualcosa sulle ripartenze rivali. L'avvio del secondo tempo è tutto azzurro, ma Kim Joon-hong compie due grandi interventi su Giovane e Turicchia. Al 60' è giallo per un potenziale gol fantasma di Casadei, ma nei Mondiali manca la goal line technology e dunque il caso non sarà mai risolto. La Corea del Sud impegna a sua volta Desplanches, ma nel finale l'Italia spinge e viene premiata, sfruttando il triplo cambio del suo ct. Pafundi entra e dopo soli cinque minuti trova il gol-vittoria, siglato all'86' con una strepitosa punizione che s'insacca al sette aggirando una foltissima barriera. Una traiettoria "alla Messi" che fa volare l'Italia alla finalissima dei Mondiali U20. Ora l'Uruguay per completare il sogno, col fischio d'inizio fissato per le 23 di domenica 11 giugno.