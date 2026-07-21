Cagliari, senti Pisacane: "Obiettivo salvezza, ma vogliamo alzare l'asticella"

Per la difesa giochi quasi fatti: "Aspettiamo Mina, Deiola può essere una certezza anche quando gioca dietro. Ma in generale pensiamo anche a giocatori che già conosciamo come Raterink e Grandu: stiamo facendo delle valutazioni. Anche chi sembra in uscita non è detto che poi se ne vada. Magari resta e diventa anche protagonista". Secondo anno in rossoblù da allenatore: "Il mio compito non è quello di difendere il passato ma di costruire il futuro: nel calcio conta quello che fai nel presente e da questo dobbiamo ripartire. Sarà la fame a fare la differenza. All'inizio è normale ci siano anche scetticismo e curiosità. E questo vale per tutti, soprattutto per chi è nuovo. Ma bisogna sempre confermarsi".