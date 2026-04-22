Mondiali, l'Iran: "Pronti a partecipare". Sfuma il sogno ripescaggio per l'Italia
A marzo, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump aveva dichiarato che la squadra iraniana fosse la benvenuta nel torneo
Iran © afp
L'Iran afferma di essere pienamente preparato per la partecipazione della sua nazionale di calcio alla Coppa del Mondo del 2026, che si terrà negli in Messico, Canada e Stati Uniti. La portavoce del governo, Fatemeh Mohajerani, ha dichiarato all'emittente statale Irib che il ministero dello Sport e della Gioventù ha provveduto a predisporre tutti i necessari accorgimenti per la partecipazione della squadra.
Parole che sembrano far sfumare del tutto il sogno di un ripescaggio dell'Italia e che arrivano soltanto un giorno dopo quelle del ministro dello Sport e della Gioventù del Paese, Ahmad Donyamali, che aveva tenuto la partecipazione dell'Iran ancora in bilico: "Il nostro compito è preparare la squadra e organizzare ritiri e allenamenti. Considerando la situazione, la decisione finale spetta al governo. È previsto che il 21 maggio i giocatori vadano in un ritiro vicino al paese, dove resteranno per 7-8 giorni. Se le condizioni saranno tali da garantire la sicurezza dei nostri ragazzi e se il paese ospitante smetterà le sue provocazioni, parteciperemo al Mondiale".