Mondiali femminili, le combinazioni per vedere l'Italia agli ottavi

Dopo la pesante sconfitta con la Svezia, l’Italia femminile si giocherà l’accesso agli ottavi di finale al Mondiale nell’ultima sfida contro il Sudafrica (appuntamento per mercoledì 2 agosto alle ore 9). Al momento il girone recita: Svezia 6, Italia 3, Sud Africa e Argentina 1. Passano al primo turno le prime due classificate, e in caso di arrivo a pari punti sarà la differenza reti a determinare la classifica. Successivamente il maggior numero di reti segnate e il maggior numero di punti ottenuti nella sfida giocate tra le nazionali in questione. L’Italia si qualifica se: vince oppure pareggia e l’Argentina non vince contro la Svezia.