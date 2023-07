Mondiali femminili: la Svezia travolge l'Italia, 5-0 a Wellington

MONDIALI DONNE

Ilestedt (doppietta), Rolfo, Blackstenius e Blomqvist puniscono le azzurre, disattente sui calci piazzati e in balia delle avversarie. Il Sudafrica sarà decisivo per la qualificazione

Mondiali donne, Svezia-Italia: le foto della partita























































1 di 29 © Getty Images SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM © Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images 1 di 29 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM Dopo la vittoria contro l'Argentina, l'Italia fa tre passi indietro nel secondo match dei Mondiali femminili. Contro la quotata Svezia le azzurre vivono un buon avvio e poi spariscono dal campo, venendo punite dalle rivali sui calci piazzati: la doppietta di Ilestedt e le reti di Rolfo, Blackstenius e Blomqvist valgono il 5-0 delle scandinave, che volano agli ottavi. Alle azzurre, invece, servirà far risultato contro il Sudafrica.

Vedi anche Calcio Mondiali Femminili, paura per Linda Caicedo: malore in allenamento per la colombiana

Allo Sky Stadium di Wellington partono meglio le azzurre del ct Milena Bertolini, che effettua un unico cambio: Cantore centravanti mobile e Giacinti in panchina. È proprio quest'ultima a rendersi subito pericolosa, costringendo Musovic a deviare in due tempi. Le incertezze del portiere svedese proseguono e al 17' l'Italia ha un'altra chance simile, col tiro di Cantore e il tap-in mancato da Di Guglielmo. Dopo la metà del primo tempo, però, sale in cattedra la Svezia. Rubensson e Rolfo suonano la carica e il pressing scandinavo si alza, asfissiando l'Italia. Il forcing porta i suoi frutti al 39', quando la Svezia passa: su azione da corner, Ilestedt anticipa tutte e colpisce di testa, bissando la rete al Sudafrica. Le azzurre rischiano di subire subito il raddoppio, col retropassaggio sbagliato da Di Guglielmo e la scivolata provvidenziale di Durante, ma al 44' capitolano: l'azione del primo gol si ripete, ma stavolta Ilestedt fa da sponda per la rete di Rolfo sul secondo palo. Il crollo si completa nel recupero, col tris di Blackstenius sull'assist di Kaneryd.

L'Italia va al riposo sotto di tre gol e l'inerzia del match non cambia in avvio di ripresa, con la Svezia a dominare: Angeldal sfiora il poker e Ilestedt lo trova al 50', nuovamente con la consueta azione da corner. Milena Bertolini reagisce (tardivamente) con un triplo cambio e inserisce Greggi, Serturini e Lenzini al posto di Dragoni, Bonansea e Di Guglielmo. Le sostituzioni hanno l'effetto di anestetizzare la sfida, con la Svezia pericolosa solo in ripartenza. Entrano anche Cernoia e Giacinti, con quest'ultima subito pericolosa. Le azzurre non trovano però la rete e, anzi, subiscono il 5-0 in contropiede da Blomqvist al 95'. La Svezia rifila un'autentica lezione di calcio all'Italia e vola agli ottavi, mentre le azzurre dovranno far risultato col Sudafrica mercoledì 2 agosto (h. 9): le africane hanno pareggiato 2-2 con l'Argentina e, con una vittoria, soffierebbero la qualificazione alla nostra Nazionale.