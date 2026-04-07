Mondiali 2026, l'Iran minaccia nuovamente il boicottaggio: si riapre l'ipotesi ripescaggio

L'Iran ha gelato la Fifa minacciando ufficialmente il ritiro dai prossimi Mondiali qualora le partite del Gruppo B contro Belgio, Egitto e Nuova Zelanda non vengano spostate dal suolo statunitense al Messico per gravi ragioni di incolumità pubblica. Il Ministro dello Sport di Teheran, Ahmad Donyamali, ha definito "molto bassa" la probabilità di vedere la nazionale in campo a Los Angeles e Seattle, citando la mancanza di garanzie logistiche e le recenti dichiarazioni bellicose di Donald Trump come ostacoli insormontabili alla partecipazione.