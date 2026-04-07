Comportamento ingiurioso con l'arbitro di Napoli-Como, multa 6.000 euro a Conte

07 Apr 2026 - 15:51

A seguito dell'accordo di patteggiamento raggiunto dalle parti, il tecnico del Napoli Antonio Conte è stato sanzionato con un'ammenda di 6.000 euro. A carico di Conte era stato aperto un procedimento per violazione degli artt. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva e 37, commi 1 e 2, del Regolamento del Settore Tecnico, sia in via autonoma che in relazione all'art. 36, comma 1, lett. a, del Codice di Giustizia Sportiva "per aver tenuto un comportamento grandemente ingiurioso e irriguardoso nei riguardi dell'arbitro in occasione della gara Napoli-Como, disputata lo scorso 10 febbraio e valida per i quarti di finale di Coppa Italia".

Ultimi video

03:44
Conte e la Nazionale: "CT? Io mi prenderei in considerazione…"

Conte e la Nazionale: "CT? Io mi prenderei in considerazione…"

00:41
MCH ALLENAMENTO PALLINE BARCELLONA MCH

Il Barça si allena così: prima le palline, poi il pallone

01:31
Torna la Champions

Torna la Champions

01:38
Landoni: "Conte in Nazionale, De Laurentiis lo libererà se…"

Landoni: "Conte in Nazionale, De Laurentiis lo libererà se…"

01:31
I reduci di Zenica

I reduci di Zenica

01:29
Roma cerca se stessa

Roma cerca se stessa

01:44
Calhanoglu torna re

Calhanoglu torna re

01:06
Taveri: "Stagione fallimentare di Leao"

Taveri: "Stagione fallimentare di Leao"

01:28
Inter, tappe scudetto

Inter, tappe scudetto

01:30
Taveri: "Ecco perché il Napoli ci può credere"

Taveri: "Ecco perché il Napoli ci può credere"

01:45
Il futuro di Conte

Il futuro di Conte

00:28
DICH ABETE SU CONTE DICH

Abete apre a Conte: "Tecnico di livello, con lui la Nazionale ha fatto bene"

00:28
DICH DE LAURENTIIS SU CONTE CT DICH

De Laurentiis: "Direi sì a Conte in Nazionale. Ma ora non accetterebbe"

03:06
Juventus-Genoa 2-0: gli highlights

Juventus-Genoa 2-0: gli highlights

03:59
Napoli-Milan 1-0: gli highlights

Napoli-Milan 1-0: gli highlights

03:44
Conte e la Nazionale: "CT? Io mi prenderei in considerazione…"

Conte e la Nazionale: "CT? Io mi prenderei in considerazione…"

I più visti di Calcio

Inzaghi: "Io al posto di Gattuso? Sono lusingato ma in Arabia non vivo bene, di più"

Inter-Roma 5-2: gli highlights

Inter-Roma 5-2: gli highlights

DICH SPALLETTI SU CONTRATTO 4/4 DICH

Spalletti: "Contratto? Non riesco a capire perché vi sta a cuore, da un punto di vista di rapporti è tutto regolare"

Spalletti: "Di Gregorio si è ripreso la titolarità, rinnovo? Penso solo all'Atalanta"

Spalletti: "Di Gregorio si è ripreso la titolarità, rinnovo? Penso solo all'Atalanta"

L'amarezza di Gattuso

L'amarezza di Gattuso: "Fa veramente molto male"

Cambiaso: "Vittoria fondamentale in quota Champions. Felice per Di Gregorio"

Cambiaso: "Vittoria fondamentale in quota Champions. Felice per Di Gregorio"

Calcio ora per ora
Vedi tutti
15:59
La figlia di Modric fa gioire il Milan Women Under 13: battuta la Juve in finale
15:57
Serie A, Giudice Sportivo: maxi multa per il Milan, 2 giornate a Maleh
15:51
Comportamento ingiurioso con l'arbitro di Napoli-Como, multa 6.000 euro a Conte
15:23
Champions, Kompany ripensa all'Inter: "Eliminati perché avevamo 9 infortunati"
Iran
15:03
Mondiali 2026, l'Iran minaccia nuovamente il boicottaggio: si riapre l'ipotesi ripescaggio