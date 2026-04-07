Comportamento ingiurioso con l'arbitro di Napoli-Como, multa 6.000 euro a Conte

A seguito dell'accordo di patteggiamento raggiunto dalle parti, il tecnico del Napoli Antonio Conte è stato sanzionato con un'ammenda di 6.000 euro. A carico di Conte era stato aperto un procedimento per violazione degli artt. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva e 37, commi 1 e 2, del Regolamento del Settore Tecnico, sia in via autonoma che in relazione all'art. 36, comma 1, lett. a, del Codice di Giustizia Sportiva "per aver tenuto un comportamento grandemente ingiurioso e irriguardoso nei riguardi dell'arbitro in occasione della gara Napoli-Como, disputata lo scorso 10 febbraio e valida per i quarti di finale di Coppa Italia".