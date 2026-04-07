La figlia di Modric fa gioire il Milan Women Under 13: battuta la Juve in finale

07 Apr 2026 - 15:59
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La notte del Maradona non ha lasciato grandi ricordi a Luka Modric che però nel pomeriggio aveva già gioito grazie alla figlia Ema. Quest'ultima infatti, arruolata con il Milan Women Under 13, ha vinto la International Europe Garino Cup a Vinovo battendo Inter (2-0 in semifinale) e Juventus, quest'ultima in finale. Il regista croato è riuscito a vedere parte dell'incontro finale grazie a FaceTime. Per Ema, che nello scatto alza sorridente il torneo, anche la gioia del gol agli ottavi della manifestazione al cospetto del Sassuolo.  

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