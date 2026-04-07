Serie B: due turni a Bonfanti, uno ad altri 12 giocatori

Due giornate di squalifica, in serie B, sono state inflitte a Giovanni Bonfanti, espulso, per aver colpito una gomitata un avversario in un contrasto di gioco. Un turno e' stato inflitto a Keita Balde (Monza), Emanuele Adamo, Patrick Cutrone e Mattina Valoti (Spezia), Gabriele Alesi, Filippo Maria Pittarello e Tommaso Cassandro (Catanzaro), Niccolò Belloni (Carrarese), Armando Izzo (Avellino), Alessandro Tripaldelli (Reggiana), Flavio Paoletti e Nicolo Radaelli (Mantova).