Champions, Luis Enrique verso Psg-Liverpool: "In gare così non ci sono favoriti"

07 Apr 2026 - 16:20

"Non importa chi siano i favoriti, perché in questo tipo di partita è impossibile avere un favorito. Non credo che noi lo siamo". Così Luis Enrique, allenatore del Paris Saint-Germain, parlando in conferenza stampa alla vigilia dell'andata dei quarti di finale di Champions League contro il Liverpool. "L'anno scorso tutti dicevano che il Liverpool sarebbe stato favorito e ci siamo qualificati. La partita d'andata della scorsa stagione è stata di altissimo livello. Firmerei per ripetere la stessa partita, ma non per lo stesso risultato", ha aggiunto il tecnico spagnolo ricordando il doppio confronto dello scorso anno. Parlando della forza della sua squadra, Luis Enrique ha detto che sarà fondamentale tutta la rosa a disposizione: "Una squadra che vuole vincere tutti i trofei ha bisogno di giocatori come Gonçalo Ramos o Kang-In Lee che aiutino la squadra in ogni momento. Sono giocatori molto difficili da trovare. Sono fondamentali per cercare di vincere ciò che vogliamo". Infine, Luis Enrique ha detto: "Speriamo di avere più possesso palla del Liverpool, ma sappiamo quanto sia difficile, perché sono un'ottima squadra con un ottimo allenatore. Siamo abituati a giocare contro squadre inglesi, quindi in questo senso non sarà diverso dall'anno scorso."

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