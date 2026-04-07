Serie A, Giudice Sportivo: maxi multa per il Milan, 2 giornate a Maleh
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In riferimento all'ultima giornata del campionato di Serie A, il giudice sportivo ha squalificato per 2 giornate Youssef Maleh (Cremonese) per "comportamento scorretto nei confronti di un avversario (Quarta sanzione); per avere inoltre, al 49' del secondo tempo, colpito al volto un calciatore avversario con il pallone non a distanza di giuoco". Un turno di squalifica per Lewis Ferguson (Bologna), Albert Gudmundsson (Fiorentina), Tomas Suslov (Hellas Verona), Nicolo Fagioli (Fiorentina), Weston McKennie (Juventus), Mateo Pellegrino (Parma).
Per quanto riguarda le squadre di club, 25mila euro di multa per il Milan "a titolo di responsabilità oggettiva, per avere ingiustificatamente provocato il ritardo di due minuti dell'inizio della gara e di tre minuti nel corso del secondo tempo; recidiva reiterata continuata". I rossoneri arrivano a 132.000 di multe per ritardi e sono vicini alla quota di 150.000 euro stagionali (al momento 146.500 come riportato da Calcio e Finanza) considerando pure sanzioni minori per cori e lancio di oggetti in campo da parte dei tifosi.
Multe di 10mila euro per il Lecce, 5mila per l'Inter (per i cori contro Gasperini), 3mila per Napoli e Udinese, 1500 per la Cremonese.