Serie A, Giudice Sportivo: maxi multa per il Milan, 2 giornate a Maleh

Per quanto riguarda le squadre di club, 25mila euro di multa per il Milan "a titolo di responsabilità oggettiva, per avere ingiustificatamente provocato il ritardo di due minuti dell'inizio della gara e di tre minuti nel corso del secondo tempo; recidiva reiterata continuata". I rossoneri arrivano a 132.000 di multe per ritardi e sono vicini alla quota di 150.000 euro stagionali (al momento 146.500 come riportato da Calcio e Finanza) considerando pure sanzioni minori per cori e lancio di oggetti in campo da parte dei tifosi.