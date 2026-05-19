MONDIALI 2026

L'Inghilterra ai Mondiali con un kit solo per il sonno: il sesso è la grande preoccupazione di Tuchel

La Federcalcio inglese sta curando ogni dettaglio in vista della permanenza della nazionale negli Usa  

19 Mag 2026 - 16:42
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L'Inghilterra soggiornerà presso l'Inn at Meadowbrook Hotel di Kansas City in occasione del Mondiale in Usa, Canada e Messico. Tuchel spera che la permanenza nella struttura sia lunga, e la federazione inglese sta lavorando per far sì che Kane e compagni non abbiano alcun disagio. Per questo, svela il Sun, la FA fornirà coprimaterassi e cuscini su misura per garantire un sonno di qualità ai vari calciatori. Ma c'è di più, perché nel kit saranno presenti anche lenzuoli, coperte comodi, mascherine per gli occhi sagomate che bloccano la luce senza esercitare pressione sulle palpebre oltre a dei tappi per non sentire i rumori.

Tappi sì, avete letto bene. E c'è una motivazione precisa. Alcuni ospiti dell'hotel hanno segnalato la presenza di mura così sottili da sentire anche i rumori scaturiti da rapporti sessuali delle camere accanto. Insomma l'insonorizzazione della struttura è scarsa. Sempre alcuni clienti della struttura si sono lamentati per la presenza di letti troppi duri. Da qui la decisione di provvedere a un kit dedicato per il sonno. La qualità dell'hotel che costa 260 sterline a notte è da rivedere.

Mondiali 2026: tutti i convocati delle 48 nazionali

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