L'Inghilterra ai Mondiali con un kit solo per il sonno: il sesso è la grande preoccupazione di Tuchel

L'Inghilterra soggiornerà presso l'Inn at Meadowbrook Hotel di Kansas City in occasione del Mondiale in Usa, Canada e Messico. Tuchel spera che la permanenza nella struttura sia lunga, e la federazione inglese sta lavorando per far sì che Kane e compagni non abbiano alcun disagio. Per questo, svela il Sun, la FA fornirà coprimaterassi e cuscini su misura per garantire un sonno di qualità ai vari calciatori. Ma c'è di più, perché nel kit saranno presenti anche lenzuoli, coperte comodi, mascherine per gli occhi sagomate che bloccano la luce senza esercitare pressione sulle palpebre oltre a dei tappi per non sentire i rumori.