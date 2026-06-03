Mondiali 2026, arrivano i visti per i giocatori: l'Iran può volare in Messico

03 Giu 2026 - 17:31
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L'Iran è pronta a volare in Messico per preparare i Mondiali di calcio 2026. I giocatori iraniani, attualmente in Turchia, hanno ricevuto mercoledì i visti per recarsi a Tijuana, dove si trova il loro centro di allenamento per il torneo. L'ambasciatore iraniano in Turchia ha dichiarato che "i visti dei giocatori iraniani sono stati rilasciati entro 48 ore, senza la loro presenza fisica e senza il rilevamento delle impronte digitali presso l'ambasciata messicana", si legge su L'Equipe. Questo rappresenta un passo avanti significativo per gli iraniani nel loro lungo e arduo cammino verso i Mondiali. Tuttavia, la nazionale iraniana non è ancora fuori pericolo, poiché i giocatori non hanno ancora ottenuto i visti necessari per entrare negli Stati Uniti. Questa situazione ha già portato l'Iran a spostare il proprio centro di allenamento da Tucson, in Arizona, a Tijuana, in Bassa California, Messico. Gli iraniani giocheranno le tre partite della fase a gironi negli Stati Uniti, inclusa la prima partita a Los Angeles contro la Nuova Zelanda il 15 giugno. 

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