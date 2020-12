Mondiali 2022, il sorteggio dei gironi di qualificazione su Canale 20 e Sportmediaset.it

DALLE 18

A due anni da Qatar 2022 (si partirà il 21 novembre 2022), arriva il momento del sorteggio dei gironi di qualificazione delle 55 nazionali europee per il prossimo Mondiale di calcio. Un'occasione di riscatto per l'Italia, clamorosamente eliminata due anni fa dalla Svezia, e ora tornata su ottimi livelli grazie al lavoro di Mancini. Dalle 18 scopriamo le avversarie degli azzurri e tutti i gironi mondiali con la diretta su Canale 20 e in streaming su Sportmediaset.it nell'evento Fifa da Zurigo.

LE REGOLE DEL SORTEGGIO

Le nazionali europee saranno divise in dieci gironi: cinque gruppi da sei squadre e cinque da cinque (l'Italia sarà in uno di quest'ultimi). Le teste di serie non potranno sfidarsi l'una con l'altra.

CRITERI DI QUALIFICAZIONE

Le squadre europee avranno 13 posti ai Mondiali: 10 per le vincitrici dei dieci gironi di qualificazione, le altre tre arriveranno dai playoff (si disputeranno marzo 2022 con la formula della gara unica in due turni, semifinale-finale) giocati dalle 10 seconde classificate dei gironi più le due migliori vincitrici di Nations League non qualificate

LE SQUADRE

Teste di serie: ITALIA, Belgio, Croazia, Danimarca, Francia, Germania, Inghilterra, Olanda, Portogallo e Spagna

Seconda fascia: Austria, Galles, Polonia, Romania, Serbia, Slovacchia, Svezia, Svizzera, Turchia e Ucraina

Terza fascia: Finlandia, Grecia, Irlanda, Irlanda del Nord, Islanda, Norvegia, Repubblica Ceca, Russia, Scozia, Ungheria

Quarta fascia: Albania, Bosnia, Bielorussia, Bulgaria, Georgia, Israele, Lussemburgo, Macedonia, Montenegro e Slovenia

Quinta fascia: Andorra, Armenia, Azerbaigian, Cipro, Estonia, Far Oer, Kazakhistan, Kosovo, Lettonia, Lituania

Sesta fascia: Gibilterra, Liechtenstein, Malta, Moldova, San Marino

LE DATE

Prima giornata: 24-25 marzo 2021

Seconda giornata: 27-28 marzo 2021

Terza giornata: 30-31 marzo 2021

Quarta giornata: 1-2 settembre 2021

Quinta giornata: 4-5 settembre 2021

Sesta giornata: 7-8 settembre 2021

Settima giornata: 8-9 ottobre 2021

Ottava giornata: 11-12 ottobre 2021

Nona giornata: 11-13 novembre 2021

Decima giornata: 14-16 novembre 2021

Playoff, primo turno: 24-25 marzo 2022

Playoff, secondo turno: 28-29 marzo 2022