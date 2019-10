Mondiale Under 17: esordio in discesa per l’Italia, 5-0 alle Isole Salomone

MONDIALE U17

Nel gruppo F dei Mondiali Under 17 in Brasile l’Italia di Nunziata vince facile 5-0 contro le Isole Salomone all’esordio. Troppo ampia la differenza di valori in campo tra gli Azzurrini e gli avversari che vanno sotto al 23’ per la rete del 2003 Gnonto, attaccante dell’Inter che sostituisce Esposito rimasto con Conte, ancora in gol al 34’. In mezzo il tris di Cudrig al 29’, chiudono nella ripresa Tongya al 75’ e Capone all’81’.

L’Italia di Nunziata è vice-campione d’Europa in carica e inizia il suo percorso al Mondiale Under 17 a Brasilia contro le Isole Salomone, avversario meno temibile del girone completato da Messico e Paraguay. Azzurrini che però all’inizio sembrano essere in parte sorpresi dal piglio con cui gli avversari impattano la gara, soprattutto con il numero 10 Leai, rapido e con buona tecnica. Dopo una ventina di minuti però l’Italia inizia a far pesare la propria superiorità: Pirola prende la traversa di testa da angolo, al 23’ poi Gnonto, titolare perché Esposito è rimasto all’Inter con Antonio Conte, in diagonale la sblocca. Cudrig al 29’ raddoppia a porta vuota e ancora Gnonto al 34’ rientra in area sul destro, calcia forte e non sbaglia.

La differenza tra le due formazioni rimane evidente anche nel secondo tempo, l’Italia colpisce altri due legni con Brentan e Tongya prima di iniziare a commettere qualche errore tecnico di troppo e a farsi prendere da un pizzico di egoismo nelle molte occasioni che crea. Al 75’ arriva il poker azzurro, ennesima discesa a sinistra di Ruggeri e pallone in mezzo per Tongya che controlla bene e infila con il destro sotto la traversa, poi Capone è messo solo davanti al portiere all’81’ e lo trafigge tra le gambe per il 5-0 finale.