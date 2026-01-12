Logo SportMediaset

Calcio

Mondiale per club donne, si candida il Qatar

12 Gen 2026 - 18:22

Il Qatar è in trattativa con la FIFA per ospitare la prima edizione della Coppa del Mondo femminile per club. Il torneo - scrive il Guardian - potrebbe incidere in modo significativo sulla stagione 2027-28, anche nei principali campionati europei. Il mese scorso la FIFA ha annunciato che la nuova competizione si svolgerà dal 5 al 30 gennaio 2028, non sono però stati ancora definiti né il paese ospitante né l'eventuale avvio di una procedura formale di candidatura. L'interesse del Qatar si inserisce in una strategia di lungo periodo: dopo aver ospitato la Coppa del Mondo maschile nel 2022, Doha ha rafforzato i rapporti con la FIFA e continua a proporsi come sede di grandi eventi. A dicembre, ad Al-Rayyan, si è disputata la Coppa Intercontinentale FIFA per club, a marzo, sempre a Doha, è in programma la Finalissima tra Spagna e Argentina. In passato il Qatar aveva manifestato interesse anche per il Mondiale per club maschile del 2029, ma il progetto era stato accantonato dopo la decisione della FIFA di collocare il torneo in estate. L'ipotesi di ospitare il primo Mondiale femminile per club nel Golfo potrebbe però suscitare polemiche. Pesano le critiche sulla tutela dei diritti LGBTQ+ e la scarsa tradizione del calcio femminile nel Paese. La nazionale femminile del Qatar, fondata nel 2009, non disputa gare ufficiali da anni e non è classificata dalla FIFA. A favore del Qatar però giocano infrastrutture già pronte e il clima invernale mite.

18:23
Jashari vince la Scarpa d’Oro 2025: è lui il miglior giocatore del'anno in Belgio
18:22
Mondiale per club donne, si candida il Qatar
17:38
Udinese, "perfettamente riuscito" l'intervento di Zaniolo
17:22
Bologna: torna Skorupski, stop di 3-4 settimane per Lucumi
17:09
Italia, Buffon: "Playoff? Ci stiamo avvicinando bene, segnali forti dai giocatori"