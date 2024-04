Mondiale per Club, Barcellona fuori: col Real ci va l'Atletico

LA SITUAZIONE

La doppia eliminazione ai quarti di Champions lascia invariata la classifica e premia i colchoneros, in Europa manca soltanto un posto

Il Barcellona è fuori anche dal Mondiale per club della Fifa in programma nell'estate del 2025 in USA: per la Spagna, oltre al Real Madrid si qualifica l'Atletico Madrid. In base al calcolo dei punteggi per la classifica di accesso, il Barca avrebbe dovuto qualificarsi per la finale di Champions League di quest'anno e sperare che i colchoneros uscissero contro il Borussia Dortmund. Con l'eliminazione di entrambe le squadre ai quarti di finale, la classifica resta invariata e il vantaggio della squadra di Simeone sui blaugrana non è più riducibile.

Il quadro delle squadre europee che particeperanno è dunque quasi completo, l'ultimo posto disponibile vedrà la corsa a due fra Arsenal e Salisburgo. I Gunners precedono gli austriaci nel ranking ma non conta perché l'Inghilterra ha già qualificato Chelsea e Manchester City in quanto vincitrici della Champions nel 2021 e nel 2024 e quindi l'Arsenal potrebbe qualificarsi soltanto in caso di vittoria in Champions League: in caso contrario, visto che le altre squadre in Champions sono già tutte qualificate, a sorridere sarà il Salisburgo.

SQUADRE QUALIFICATE

Per via diretta: Manchester City - Chelsea - Real Madrid

Per ranking: Bayern Monaco - Borussia Dortmund - Inter - PSG - Porto - Benfica - Juventus - Atletico Madrid - Salisburgo/Arsenal

