Mondiale per club, al via vendita biglietti

Al via la vendita dei biglietti per i Mondiali per club 2025. La prima fase di vendita dei biglietti è iniziata oggi, giovedì 19 dicembre, tramite fifa.com/tickets e durerà fino a martedì 14 gennaio 2025 con biglietti per tutte le 48 partite della fase a gironi. I biglietti hanno un prezzo a partire da 30 dollari (tasse e commissioni escluse) nella Categoria 4, con prezzi variabili in base alla partita. I tifosi possono completare i loro acquisti immediatamente in base all'ordine di arrivo. "Con i biglietti ora disponibili, i fan sono invitati a far parte della storia del calcio assistendo alla prima edizione della Coppa del Mondo per Club Fifa, che sarà l'apice del calcio mondiale per club, offrendo momenti iconici che solo il bel gioco può offrire", ha affermato il presidente della Fifa, Gianni Infantino. "Il calcio per club è un pilastro fondamentale del nostro sport e i fan hanno svolto un ruolo fondamentale nel suo sviluppo. Questo nuovo torneo sarà una celebrazione globale della passione e della cultura che i tifosi del calcio di club portano con sé, e non vediamo l'ora di dare il via con 63 partite che si svolgeranno in 12 meravigliose sedi negli Stati Uniti tra giugno e luglio 2025", ha aggiunto. Il torneo è in programma dal 14 giugno al 13 luglio 2025.