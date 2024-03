Mondiale per club 2025: 21 le squadre già qualificate, per l'Italia Inter e Juve

© Getty Images

Si va sempre più delineando il quadro delle squadre qualificate al Mondiale per club 2025, che si disputerà negli Usa dal 15 giugno al 13 luglio. Con la qualificazione della Juventus salgono a 21 le squadre sicure di essere al via della nuova e ricca competizione. Le 32 qualificate provenienti dalle 6 Confederazioni saranno divise in 8 gruppi da 4 squadre ciascuna, con le prime due che si qualificheranno per gli ottavi. Inter e Juventus, che saranno inserite in gruppi diversi, giocheranno almeno tre partite. L'Europa ha il contingente più ampio: 12 squadre, di cui 10 gà sicure: Chelsea, Real Madrid, Manchester City, Bayern, Borussia, Inter, Juventus, Porto, Benfica e Paris Saint-Germain. Un posto se lo giocheranno Atletico Madrid e Barcellona per la Spagna, l'altro è in ballottaggio tra la vincente della Champions 2024 e il Salisburgo: se i futuri campioni saranno già qualificati, il pass andrà agli austriaci, con il miglior ranking delle escluse. Soltanto Arsenal e Psv possono togliere il posto al Salisburgo.