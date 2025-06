Mondiale Club, insulti razzisti a Rüdiger? Xabi Alonso: "C'è indagine"

L'allenatore del Real Madrid Xabi Alonso, dopo la vittoria contro il Pachuca al Mondiale per Club, ha parlato della reazione di Tony Rüdiger per un presunto gesto razzista da parte di un avversario, Gustavo Cabral. "Antonio ce l'ha detto, e il protocollo verrà attivato. È in corso un'indagine. Antonio ce l'ha confermato nello spogliatoio, e queste sono cose che non dovrebbero succedere in una partita come questa, da nessuna parte. La squadra lo sostiene", ha dichiarato Xabi Alonso come riportato da Marca. Dal canto suo l'autore del presunto gesto razzista, il difensore argentino Gustavo Cabral, si è difeso. "Non c'è stato nulla di razzista. L'ho chiamato 'cagon de mi**da' (codardo di m...a), come diciamo in Argentina. Tutto qui", ha dichiarato Cabral.