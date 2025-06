Europei Under 21: l’Italia esce ai quarti, azzurri ko 3-2 contro la Germania

Termina ad un passo dalla semifinale il cammino dell’Italia nell’Europeo Under 21, la Germania vince 3-2 ai supplementari. I tedeschi partono meglio nel primo tempo, con Ghilardi e Coppola che devono stare molto attenti in difesa e Desplanches si supera in un paio di occasioni. Gli azzurrini si difendono bene, con i primi quarantacinque minuti che vanno in archivio sullo 0-0. Gli uomini di Nunziata scendono in campo con più intensità nella ripresa, e al 58’ sbloccano la gara: contropiede fulmineo di Koleosho, che si accentra dalla sinistra e fa partire un destro straordinario che bacia il palo e si insacca alle spalle di Atubolu. Dopo la rete incassata gli uomini di Di Salvo reagiscono, e al 68’ riescono a pareggiare i conti grazie al gol del baby talento Woltemade. La sfida è accesa e divertente, ma all’80’ ecco l’episodio a favore dei tedeschi: brutto intervento di Gnonto e secondo cartellino giallo, con l’Italia che resta in dieci. Passano altri sette minuti e la Germania completa la rimonta: cross proprio di Woltemade e destro vincente di Weiper, che fa 2-1. Il nervosismo degli azzurrini sale, e al 90’ Zanotti riceve due gialli per proteste nel giro di qualche secondo. In nove contro undici e in pieno recupero Ambrosino realizza un piccolo grande capolavoro: al 96’ disegna una punizione perfetta sotto l’incrocio dei pali che vale i supplementari. Gli azzurrini nei tempi aggiuntivi resistono con cuore fino al 117’, quando Rohl fa partire il destro potente e preciso sul primo palo che beffa Desplanches e vale la qualificazione per i tedeschi. La Germania vince 3-2 e raggiunge la Francia in semifinale, l’Italia torna a casa nonostante una grande partita e un’impresa sfiorata in doppia inferiorità numerica.



DANIMARCA-FRANCIA 2-3