Dries Mertens si ritira dal calcio, lo farà insieme ad Hamsik

Dries Mertens sembra aver deciso di ritirarsi dal calcio giocato. La rivelazione è arrivata a sorpresa, forse involontariamente, in un videomessaggio indirizzato al suo ex compagno di squadra al Napoli Marek Hamsik, che sta organizzando una partita d'addio. "Grande Marek Hamsik, non vedo l'ora di giocare l'ultima partita insieme a te. Ho smesso di giocare, ma solo per te mi allaccerò gli scarpini un'ultima volta. Per me resterai sempre il mio capitano e il più forte con cui ho giocato. Un saluto da Napoli, casa tua", ha spiegato Mertens in italiano in un video con lo sfondo del mare azzurro di Napoli. L'attaccante belga ha giocato la sua ultima partita ufficiale con il Galatasaray il 30 maggio scorso senza però confermare di volersi ritirare. Nelle scorse settimane è stato nominato cittadino onorario di Napoli e anche in quell'occasione aveva detto di stare pensando al ritiro ma che non aveva ancora preso una decisione definitiva. Oggi però questa decisione sembra arrivata.