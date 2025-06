Courtois: "Non possiamo permetterci questi errori, dobbiamo essere più intelligenti"

Thibaut Courtois alza la voce. Il portiere del Real Madrid, intervistato da Dazn dopo la partita con il Pachuca, ha voluto mandare un messaggio ai propri compagni: "Sono due partite di fila con due errori simili. Anche se sembrano falli leggeri, bisogna essere più intelligenti in certe zone del campo. Non possiamo permetterci questi errori. Ma lui lo sa e questo è positivo. Lotteremo per lui, vinceremo anche senza di lui. E quando tornerà, continueremo a vincere". Il portiere belga fa riferimento all'espulsione di Raul Asencio, arrivata dopo soli 7 minuti nella sfida contro i messicani lasciando il Real in inferiorità numerica per tutta la gara. Un errore che fa seguito al rigore concesso sempre dallo stesso Asencio nella sfida inaugurale con l'Al Hilal.