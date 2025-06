Gold Cup, Messico e Usa ai quarti di finale

Il Messico ha pareggiato 0-0 con la Costa Rica e chiude al primo posto il Gruppo A della Concacaf Gold Cup. Gimenez e compagni affronteranno l'Arabia Saudita nei quarti di finale. Al milanista Giménez è stato annullato dall'arbitro guatemalteco Mario Escobar, dopo la revisione video, un gol in rovesciata. Il Messico, imbattuto da 10 partite di Gold Cup contro la Costa Rica, ha chiuso a pari punti con i Ticos a sette punti, ma ha vinto il girone per differenza reti. El Tri giocherà contro l'Arabia Saudita il prossimo fine settimana, mentre i costaricani affronteranno gli Stati Uniti. Patrick Agyemang ha segnato il gol decisivo al 75' minuto, e gli Stati Uniti hanno superato la gaffe del portiere Matt Freese, battendo Haiti per 2-1 e vincendo il loro girone della Concacaf Gold Cup da imbattuti. Malik Tillman ha portato in vantaggio gli Stati Uniti al 10' minuto con il suo terzo gol del torneo, ma Freese ha sbagliato un tentativo di rinvio che ha portato al gol di Louicius Don Deedson al 19'. Con una formazione prevalentemente di serie B nel torneo, gli americani si erano già assicurati un posto nei quarti di finale.