Salernitana, Milan: "Campionato falsato, continuiamo le nostre battaglie legali"

Maurizio Milan, amministratore delegato della Salernitana, ha parlato a Sky Sport dopo la retrocessione in Serie C del club campano: "C'è rabbia, la squadra aveva il potenziale per salvarsi senza dover passare dal playout. La rabbia ha spinto il dottor Iervolino ad andarsene già al 10' della ripresa. Al di là di ciò che è successo stasera, questo pubblico e questa piazza non meritano di scendere in Serie C. Continuiamo le nostre battaglie legali, il campionato è stato falsato dal 13 maggio e in tutte le sedi agiremo con determinazione e convinzione. Certo, avremmo dovuto salvarci prima di tutto in campo".