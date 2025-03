Mondiale 2030 a 64 squadre, pazza idea Fifa per il centenario della Coppa del Mondo

Fonti Fifa, che confermano quanto rimbalzato dalla Spagna, hanno sottolineato che l'idea è stata accettata "obbligatoriamente", in quanto la Federazione ha il dovere di analizzare qualsiasi proposta dei membri del Consiglio. E nell'anno in cui cadrà il centenario del Mondiale, non è escluso che l'idea pazza dall'Uruguay possa trasformarsi in realtà. Per la decisione finale sul format della competizione, che si terrà tra Uruguay, Paraguay, Argentina, Spagna, Marocco e Portogallo, ci sarà però ancora tempo.