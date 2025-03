Cento giorni al Mondiale per Club: per Inter e Juventus un palcoscenico d'oro

Cento giorni d'attesa per Inter e Juventus, le due protagoniste italiane tra le 32 contendenti al nuovo Mondiale per Club. Il conto alla rovescia per il calcio d'inizio di Inter Miami-Al Ahly, all'Hard Rock Stadium nel sud della Florida è partito e l'attesa per questo nuovo format della competizione, sempre più simile a un Mondiale per nazioni, sta crescendo anche dopo l'annuncio del ricco montepremi in palio.