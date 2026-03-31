Bosnia-Italia, Kean da record: raggiunge Baloncieri, Riva e Bettega tra gli azzurri in gol per 6 gare di fila
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Moise Kean entra in un club d'elite con il gol alla Bosnia. Grazie al timbro dell'1-0, l'attaccante della Fiorentina è diventato il quarto giocatore della storia della nazionale italiana a segnare in sei partite consecutive. Prima di lui, ci erano riusciti solo Adolfo Baloncieri, Gigi Riva e Roberto Bettega, rispettivamente nel 1928, tra il 1967 e il 1969 e tra il 1976 e il 1977.
Prima di andare in gol contro Dzeko e compagni, Kean aveva segnato a Germania (doppietta), Estonia, Israele (doppietta), ancora Estonia e Irlanda del Nord nella semifinale playoff di giovedì scorso. Per lui, 13 reti in 26 presenze: un gol ogni due partite con la nazionale.